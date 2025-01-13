В Киевской области в результате пожара погиб мужчина
Пожар произошел вечером 12 января в городе Ирпень Бучанского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Как выяснилось, загорелся мусор в неэксплуатированном автомобиле на территории заброшенного здания. Спасатели ликвидировали пожар. После выполненных работ огнеборцы обнаружили тело погибшего 57-летнего мужчины.
Причина пожара и обстоятельства гибели устанавливаются.
Напомним, ночью 11 января в частном секторе Днепра в пожаре погибли три человека.
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