В пожаре на Прикарпатье погибли два человека, еще двоих спасли
Пожар возник 9 января в 23:00 в селе Небылов Калушского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
В жилом доме горела комната. Огнеборцы потушили пожар площадью 12 кв. метров.
Во время тушения спасатели обнаружили тела двух мужчин 47 и 55 лет. Из соседней комнаты спасли еще двух человек, которых срочно госпитализировали в больницу.
Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
Напомним, ночью 6 января в Николаевской области два человека погибли во время пожара.
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