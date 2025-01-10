фото: ГСЧС

Пожар возник 9 января в 23:00 в селе Небылов Калушского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В жилом доме горела комната. Огнеборцы потушили пожар площадью 12 кв. метров.

Во время тушения спасатели обнаружили тела двух мужчин 47 и 55 лет. Из соседней комнаты спасли еще двух человек, которых срочно госпитализировали в больницу.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Напомним, ночью 6 января в Николаевской области два человека погибли во время пожара.