иллюстративное фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Горел одноэтажный жилой дом. Во время тушения пожара в доме спасатели обнаружили обгоревшие тела трех погибших человек: 44-летней женщины и двух мужчин 46 и 45 лет.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, 10 января в пригороде Киева во время пожара погибли три человека. Площадь пожара составляла 85 кв. метров.