07:10  07 января
На Запорожье после пьяной ссоры произошло убийство, свидетель угрожал полицейским гранатой
06:15  07 января
Торецк в огне: как выглядит разрушенный россиянами город в январе 2025 года
04:25  07 января
Жители Ужгорода напали на правоохранителей, избили их и скрылись
UA | RU
UA | RU
07 января 2025, 09:46

Во Львове горело общежитие: людей эвакуировали

07 января 2025, 09:46
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Украины во Львовской области
Читайте також
українською мовою

Происшествие произошло вчера, 6 января, в общежитии на улице Евгения Плужника во Львове. Пожар потушили

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.

Оказалось, что около 15.35 загорелась коммуникационная шахта с кабелями на седьмом этаже девятиэтажного общежития. Спасатели работали в специальных аппаратах защиты. Пожар был оперативно ликвидирован.

"К счастью, никто не пострадал. С помощью спасательных устройств чрезвычайники спасли 5 человек", – говорится в сообщении.

В настоящее время компетентные органы устанавливают точную причину пожара.

Напомним, в Печерском районе Киева горело общежитие учебного заведения.

Ранее сообщалось, что в одном из высших учебных заведений Ивано-Франковска произошел пожар. Огонь охватил актовый зал.

Львов пожар огонь спасатели ГСЧС общежитие
В Днепропетровской области во время пожара погиб мужчина
06 января 2025, 22:20
На Киевщине из-за взрыва повербанка загорелась школа
06 января 2025, 17:18
В Одесской области горел пятиквартирный дом: есть погибшие
06 января 2025, 12:49
Все новости »
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
В Тернополе пьяный водитель протаранил электроопору
07 января 2025, 11:35
Россияне обстреляли Семеновку на Черниговщине: ранены
07 января 2025, 11:24
Родители троих и более детей снова могут получить отсрочку от мобилизации в Резерв+
07 января 2025, 11:10
Житель Уманщины предстанет перед судом из-за диверсий на железной дороге и объектах энергетики
07 января 2025, 11:09
Умеров назначил Кубракова своим советником: какими вопросами он будет заниматься
07 января 2025, 10:45
В крымском санатории оккупанты разместили военный штаб
07 января 2025, 10:39
Жителей Полтавщины предупредили о техническом взрыве
07 января 2025, 10:11
С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали более 800 тысяч россиян
07 января 2025, 10:10
Ночью ПВО сбила 28 российских "шахедов" и БпЛА других типов
07 января 2025, 09:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Все публикации »
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Все блоги »