Во Львове горело общежитие: людей эвакуировали

фото: ГСЧС Украины во Львовской области

Происшествие произошло вчера, 6 января, в общежитии на улице Евгения Плужника во Львове. Пожар потушили

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.

Оказалось, что около 15.35 загорелась коммуникационная шахта с кабелями на седьмом этаже девятиэтажного общежития. Спасатели работали в специальных аппаратах защиты. Пожар был оперативно ликвидирован.

"К счастью, никто не пострадал. С помощью спасательных устройств чрезвычайники спасли 5 человек", – говорится в сообщении.

В настоящее время компетентные органы устанавливают точную причину пожара.

Напомним, в Печерском районе Киева горело общежитие учебного заведения.

Ранее сообщалось, что в одном из высших учебных заведений Ивано-Франковска произошел пожар. Огонь охватил актовый зал.