16:45  08 січня
Зупинилося серце: на гірськолижному курорті Львівщини помер 12-річний хлопчик
18:47  08 січня
ЗСУ уразили командний пункт російської армії на Донеччині
16:10  08 січня
Трагедія на річці Снов: рятувальники виявили тіло пенсіонера, пошуки 7-річної дитини тривають
UA | RU
UA | RU
08 січня 2025, 23:46

У Львові судили студентку, яка побила хлопця букетом квітів і палицею

08 січня 2025, 23:46
Читайте также на русском языке
фото: pixabay.com
Читайте также
на русском языке

Суд у Львові призначив покарання у вигляді громадських робіт студентці Львівського фахового коледжу індустрії моди, яка завдала легких тілесних ушкоджень чоловікові

Відповідне рішення ухвалив Галицький районний суд, передає RegioNews.

Дівчині призначили 100 годин громадських робіт. За матеріалами справи, вона побила хлопця букетом троянд та палицею. Причиною її агресивної поведінки нібито стали ревнощі.

Інцидент стався 6 грудня ввечері у Львові на вулиці Святого Теодора. Як зазначається у матеріалах справи, дівчина спочатку вдарила потерпілого букетом троянд по голові, руках та спині, а потім завдала ще близько десяти ударів залізною палицею по тілу.

Наслідком ударів стали садна, синці та подряпини на різних частинах тіла чоловіка. Він пройшов судово-медичну експертизу, яка класифікувала його травми як легкі тілесні ушкодження.

Обвинувачена визнала свою провину. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, раніше у гуртожитку Чернівецького фахового коледжу бізнесу та харчових технологій побили студента, хлопця госпіталізували.

суд кримінал Львів студент Побиття
У міській раді Львова провели обшуки
08 січня 2025, 15:10
У Львові горів гуртожиток: людей врятували
07 січня 2025, 09:46
У Львові в новорічну ніч біля Оперного театру побилися молодики
02 січня 2025, 07:25
Всі новини »
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
На Волині чоловіка судитимуть за зґвалтування 11-річної доньки
09 січня 2025, 00:28
На Черкащині на трасі легковик влетів під вантажівку: троє загиблих
09 січня 2025, 00:03
У Запорізькій області окупанти атакували з дрона автомобіль рятувальників
08 січня 2025, 22:14
Армія РФ двічі атакувала Сумщину: постраждали пʼятеро людей
08 січня 2025, 21:40
Росіяни завдали п’ять ударів по Степногірську на Запоріжжі: люди опинились під завалами (Оновлено)
08 січня 2025, 21:14
В Києві все буде "Благоустрій"
08 січня 2025, 20:35
Удар авіабомбами по Запоріжжю: кількість постраждалих знову збільшилась
08 січня 2025, 20:09
У Полтаві потяг ледь не наїхав на чоловіка
08 січня 2025, 19:43
У Хмельницькому двоє чоловіків провалися під лід
08 січня 2025, 19:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
В Києві все буде "Благоустрій"
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »