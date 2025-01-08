У Львові судили студентку, яка побила хлопця букетом квітів і палицею

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Суд у Львові призначив покарання у вигляді громадських робіт студентці Львівського фахового коледжу індустрії моди, яка завдала легких тілесних ушкоджень чоловікові

Відповідне рішення ухвалив Галицький районний суд, передає RegioNews.

Дівчині призначили 100 годин громадських робіт. За матеріалами справи, вона побила хлопця букетом троянд та палицею. Причиною її агресивної поведінки нібито стали ревнощі.

Інцидент стався 6 грудня ввечері у Львові на вулиці Святого Теодора. Як зазначається у матеріалах справи, дівчина спочатку вдарила потерпілого букетом троянд по голові, руках та спині, а потім завдала ще близько десяти ударів залізною палицею по тілу.

Наслідком ударів стали садна, синці та подряпини на різних частинах тіла чоловіка. Він пройшов судово-медичну експертизу, яка класифікувала його травми як легкі тілесні ушкодження.

Обвинувачена визнала свою провину. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, раніше у гуртожитку Чернівецького фахового коледжу бізнесу та харчових технологій побили студента, хлопця госпіталізували.