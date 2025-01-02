Во Львове в новогоднюю ночь возле Оперного театра подрались молодчики

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Инцидент произошел в новогоднюю ночь, 1 января, в центре Львова. Участников потасовки задержали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

Оказалось, что между несколькими молодыми мужчинами на проспекте Свободы вблизи Оперного театра возникло столкновение. Драка заметили полицейские, которые патрулировали город. Участников конфликта доставили в территориальное подразделение полиции.

"Ими оказались львовяне от 19 до 28 лет", — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, в городе Ковель Волынской области во время задержания хулигана возникла потасовка с участием патрульных.