Во Львове в новогоднюю ночь возле Оперного театра подрались молодчики
Инцидент произошел в новогоднюю ночь, 1 января, в центре Львова. Участников потасовки задержали
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.
Оказалось, что между несколькими молодыми мужчинами на проспекте Свободы вблизи Оперного театра возникло столкновение. Драка заметили полицейские, которые патрулировали город. Участников конфликта доставили в территориальное подразделение полиции.
"Ими оказались львовяне от 19 до 28 лет", — говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
Напомним, в городе Ковель Волынской области во время задержания хулигана возникла потасовка с участием патрульных.
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