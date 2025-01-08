В городском совете Львова провели обыски
Во Львовском городском совете в среду, 8 января, провели обыски на третьем этаже
Об этом передает RegioNews со ссылкой на собственные источники и советника главы Львовской ОВА Олега Радика.
По предварительным данным, следственные действия проходят в кабинете руководителя департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Ореста Тимчишина.
Одна из возможных причин обысков – злоупотребления, связанные с вывозом мусора.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, правоохранители изъяли часть документов, касающихся одного из перевозчиков твердых бытовых отходов во Львове.
"Работники предоставили необходимые документы и полностью способствуют следствию. Сейчас департамент работает в обычном режиме", – отмечается в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что депутата Львовского облсовета Доманского, прятавшего доллары в унитазе, отправили под домашний арест.