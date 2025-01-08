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08 января 2025, 15:10

В городском совете Львова провели обыски

08 января 2025, 15:10
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фото: city-adm.lviv.ua
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​ Во Львовском городском совете в среду, 8 января, провели обыски на третьем этаже

Об этом передает RegioNews со ссылкой на собственные источники и советника главы Львовской ОВА Олега Радика.

По предварительным данным, следственные действия проходят в кабинете руководителя департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Ореста Тимчишина.

Одна из возможных причин обысков – злоупотребления, связанные с вывозом мусора.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, правоохранители изъяли часть документов, касающихся одного из перевозчиков твердых бытовых отходов во Львове.

"Работники предоставили необходимые документы и полностью способствуют следствию. Сейчас департамент работает в обычном режиме", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что депутата Львовского облсовета Доманского, прятавшего доллары в унитазе, отправили под домашний арест.

Львов горсовет обыск злоупотребление
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