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В Виннице задержан работник одного из районных ТЦК, который помогал военнообязанным уклоняться от призыва

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ и полиции.

За деньги командир взвода обещал внести недостоверные сведения в базы данных и оформить клиентам "отсрочку" от мобилизации. Свои услуги делец оценил в 16 тысяч долларов с четырех мужчин.

Для поиска потенциальных клиентов фигурант использовал личные связи. Его задержали "на горячем" 3 января, когда он получал очередную часть взятки.

Также правоохранители установили, что военный за 600 долларов "продавал" мужчинам частично заполненные бланки повесток, чтобы предъявлять их представителям ТЦК, выдавая за настоящие. Таким образом, военнообязанные имели возможность уклониться от мобилизации.

Во время обысков по месту жительства 30-летнего военного и в его авто правоохранители обнаружили:

мобильные телефоны с поличным;

деньги, полученные преступным путём.

Злоумышленнику объявили подозрение. Его взяли под стражу. Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе будут судить сотрудника ТЦК, который за 4-7 тысяч долларов вносил в электронную базу "Оберег" ложную информацию о непригодности мужчин к службе, что позволяло им выезжать за границу.