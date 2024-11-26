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26 ноября 2024, 18:56

Архимандрит УПЦ МП, благословлявший оккупацию Херсона, получил 15 лет тюрьмы

26 ноября 2024, 18:56
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фото: СБУ
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Суд вынес приговор за государственную измену архимандриту УПЦ МП, благословившему "присоединение" Херсона к составу Российской Федерации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Речь идет об экснастоятеле собора Херсонской епархии УПЦ МП Алексея, который сейчас скрывается в Крыму.

По данным СБУ, после захвата областного центра он отправился на сотрудничество с оккупантами и местным гауляйтером Сальдо. В частности, клирик регулярно приглашал его в храм для прокремлевских выступлений перед верующими.

Также во время богослужений архимандрит благословлял проведение псевдореферендума РФ по поводу "присоединения" Херсонской области к составу России. Он лично обращался к московскому патриарху Кириллу с просьбой включить местный собор в приход РПЦ.

За это священнослужитель получил от россиян захваченную недвижимость в центре Херсона и был приглашен в Кремль для участия в "церемонии включения" временно оккупированных районов Украины в РФ.

Когда украинские военные освободили Херсон, то клирик сбежал с российскими захватчиками сначала на левобережье региона, а затем в Крым.

На основании доказательной базы Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины – государственное предательство и пособничество государству-агрессору. Священнослужитель заочно получил 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее Служба безопасности задержала настоятеля одного из храмов Харьковской епархии УПЦ (МП), подозреваемого в работе на врага.

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