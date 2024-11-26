УПЦ МП окончательно проиграла суд за Спасо-Преображенский собор в Чернигове

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

В марте 2023 года Управление Черниговской епархии УПЦ обращалось в суд с требованиями обязать Национальный архитектурно-исторический заповедник "Чернигов Древний" продлить договоры безвозмездного пользования памятником архитектуры национального значения, в частности Спасо-Преображенским собором и комплексом сооружений Троицкого монастыря, которые есть государственной собственностью.

Хозяйственный суд Черниговской области в январе этого года отклонил иск ЦПЦ МП. После этого Черниговская епархия УПЦ (МП) подала жалобу в Апелляционный суд о продлении договора аренды на безвозмездной основе. Однако и этот иск в июле был отклонен. А 26 ноября было решение суда последней инстанции – Верховного Суда Украины.

Таким образом, Управление Черниговской епархии УПЦ (МП) не имеет правовых оснований бесплатно пользоваться имуществом, которое является государственной собственностью.

В общей сложности Спасо-Преображенским собором, а также Троицким и Успенским соборами Елецкого монастыря представители УПЦ (МП) пользовались почти 30 лет.

Напомним, ранее суд на Волыни обязал УПЦ МП вернуть собор в государственную собственность.