Во Львове нашли мертвой пропавшую 22-летнюю девушку

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Сегодня, 21 ноября, во Львове нашли мертвой 22-летнюю Полину Маркварт. Накануне родственники девушки обратились в полицию с заявлением о ее исчезновении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на LVIV.MEDIA.

Информацию об обнаружении тела девушки подтвердили источники издания в полиции.

Девушка в среду, 20 ноября, вышла с работы в районе Водоканала в 17.40 и домой не пришла. На следующий день ее родные обратились в полицию.

В последний раз девушка выходила на связь из торгового центра King Cross Leopolis в селе Сокольники возле Львова. Недалеко от этого места ее и нашли – в районе Арены Львов. Тело девушки обнаружили в одной из посадок.

Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причины смерти.

Напомним, 8 ноября в городе Рогатин Ивано-Франковской области нашли тело Марьяна Гориевского, пропавшего еще 11 октября.