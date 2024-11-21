Во Львове нашли мертвой пропавшую 22-летнюю девушку
Сегодня, 21 ноября, во Львове нашли мертвой 22-летнюю Полину Маркварт. Накануне родственники девушки обратились в полицию с заявлением о ее исчезновении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на LVIV.MEDIA.
Информацию об обнаружении тела девушки подтвердили источники издания в полиции.
Девушка в среду, 20 ноября, вышла с работы в районе Водоканала в 17.40 и домой не пришла. На следующий день ее родные обратились в полицию.
В последний раз девушка выходила на связь из торгового центра King Cross Leopolis в селе Сокольники возле Львова. Недалеко от этого места ее и нашли – в районе Арены Львов. Тело девушки обнаружили в одной из посадок.
Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причины смерти.
Напомним, 8 ноября в городе Рогатин Ивано-Франковской области нашли тело Марьяна Гориевского, пропавшего еще 11 октября.