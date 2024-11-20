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20 ноября 2024, 23:53

Ряд экспертиз по делу об убийстве Фарион запланировали на октябрь-ноябрь 2025 года

20 ноября 2024, 23:53
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Следователи по делу об убийстве языковеда и политики Ирины Фарион планируют провести 15 молекулярно-генетических экспертиз

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра, передает RegioNews.

Согласно материалам дела, выполнить эти экспертизы будет возможно не раньше второй половины октября или даже в ноябре 2025 года.

Львовский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД объяснил такую отсрочку большой нагрузкой на специалистов отдела биологических исследований.

Издание также отмечает, что в материалах суда приводятся два заключения экспертов, вовлеченных в расследование. В первом документе от 5 августа говорится о результатах исследования изображения мужчины, несколько дней подряд сидевшего у дома Фарион, следствие предполагает, что на фото изображен подозреваемый в убийстве Вячеслав Зинченко. Фото мужчины в панаме эксперт сравнил со снимками из видеосюжета о Вячеславе Зинченко. Специалист пришел к выводам, что это один и тот же человек.

В документе от 23 августа содержится результат сравнения образцов запаха, изъятых из крови подозреваемого Зинченко с образцом запаховых следов, которые следователи отобрали со скамейки у подъезда дома Фарион в день убийства, по оценке специалиста составляет 99,99%.

Отметим, 13 ноября суд во Львове продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого в убийстве Фарион Вячеслава Зинченко до 12 января.

Напомним, ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко был переведен в другой изолятор. Зинченко предупредил своего адвоката, что не планирует совершать самоубийство.

Ранее также сообщалось, что владелец пистолета, фигурирующего по делу об убийстве Фарион, просил вернуть ему оружие.

Кроме того, мать Вячеслава Зинченко Елена заявляла, что у адвокатов есть новые доказательства невиновности ее сына.

расследование убийство следствие Фарион Ирина
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