На Прикарпатье нашли мертвым мужчину, пропавшего почти месяц назад

фото: полиция

В городе Рогатин Ивано-Франковской области нашли тело Марьяна Гориевского, пропавшего еще 11 октября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Рогатинскую полицию.

Марьян Горьевский 1996 года рождения, проживал в селе Липовка Рогатинского общества. 11 октября ориентировочно в 14:00 человек уехал в Рогатин. Связь с ним пропала. Правоохранители начали розыск мужчины с 14 октября.

"Тело мужчины нашли в Рогатине. При осмотре телесных повреждений предварительно не обнаружили. Тело мужчины направили на экспертизу для установления причин смерти", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области недалеко от границы обнаружили тело мужчины, который, вероятно, пытался нелегально бежать из страны.