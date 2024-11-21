На Днепропетровщине мужчина расстрелял продавщицу магазина из автомата Калашникова
Правоохранители разыскали злоумышленника, который ночью 19 ноября убил в Павлограде продавщицу магазина
Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.
Во время комендантского часа мужчина разбил стекло в торговом заведении, открыл дверной засов и зашел в помещение, где произвел несколько выстрелов в 60-летнюю работницу. Затем он забрал с витрины товар и скрылся. От полученного ранения продавщица скончалась.
Для розыска и задержания злоумышленника в городе была введена спецоперация. Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, установили маршрут движения злоумышленника, опросили свидетелей. На причастность к преступлению проверили более 20 человек.
Полицейские установили, что убийство совершил 53-летний мужчина. Чтобы избежать наказания, после совершения преступления он переоделся и скрывался в другом районе города. В этот же день правоохранители установили местонахождение фигуранта и задержали его.
Во время обысков по месту жительства и в гараже мужчины обнаружили и изъяли автомат Калашникова, два магазина к нему, патроны и другие вещественные доказательства.
Злоумышленнику 20 ноября объявили подозрение. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, в Одесской области мужчина отрубил голову 5-летней девочке и пытался совершить самоубийство.