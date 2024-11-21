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Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Во время комендантского часа мужчина разбил стекло в торговом заведении, открыл дверной засов и зашел в помещение, где произвел несколько выстрелов в 60-летнюю работницу. Затем он забрал с витрины товар и скрылся. От полученного ранения продавщица скончалась.

Для розыска и задержания злоумышленника в городе была введена спецоперация. Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, установили маршрут движения злоумышленника, опросили свидетелей. На причастность к преступлению проверили более 20 человек.

Полицейские установили, что убийство совершил 53-летний мужчина. Чтобы избежать наказания, после совершения преступления он переоделся и скрывался в другом районе города. В этот же день правоохранители установили местонахождение фигуранта и задержали его.

Во время обысков по месту жительства и в гараже мужчины обнаружили и изъяли автомат Калашникова, два магазина к нему, патроны и другие вещественные доказательства.

Злоумышленнику 20 ноября объявили подозрение. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Одесской области мужчина отрубил голову 5-летней девочке и пытался совершить самоубийство.