Суд во Львове назначил условное наказание водителю маршрутки, насмерть сбившего 11-летнего мальчика

фото: Facebook/Igor Zinkevych

Во Львове суд объявил приговор 60-летнему водителю маршрутки №51, который в июне сбил 11-летнего велосипедиста.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

По данным реестра судебных решений, авария произошла 19 июня днем. Автобус №51 поворачивал с проспекта Чорновила на улицу Городоцкую. В момент ДТП на этом перекрестке не работали светофоры из-за отключения света.

60-летний водитель маршрутки после ДТП рассказывал, что мальчик внезапно выехал на проезжую часть и он не успел отреагировать.

До приезда "скорой" и полиции прохожие подняли маршрутку и высвободили из-под нее мальчика. Ребенка доставили в больницу, однако спасти жизнь мальчику не удалось.

Суд установил, что водитель проявил невнимательность и при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу не сбавил скорость, чтобы убедиться, что на переходе нет пешеходов.

Мужчина признал свою вину и заявил, что искренне сожалеет о содеянном. Также известно, что он возместил моральный ущерб. Родители мальчика подчеркнули, что не имеют претензий к обвиняемому и отметили, что не возражают, чтобы мужчину освободили от отбывания наказания с испытанием.

Суд назначил водителю наказание в виде пяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года. Однако постановил освободить его от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Напомним, ранее стало известно, что во Львовской области в ДТП погибли двое военных.