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15 листопада 2024, 16:39

Суд у Львові призначив умовне покарання водієві маршрутки, який на смерть збив 11-річного хлопчика

15 листопада 2024, 16:39
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фото: Facebook/Igor Zinkevych
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У Львові суд оголосив вирок 60-річному водію маршрутки №51, який у червні збив 11-річного велосипедиста. Хлопчик помер у лікарні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

За даними реєстру судових рішень, аварія сталася 19 червня вдень. Автобус №51 повертав з проспекту Чорновола на вулицю Городоцьку. У момент ДТП на цьому роздоріжжі не працювали світлофори через відключення світла.

60-річний водій маршрутки після ДТП розповідав, що хлопчик раптово виїхав на проїжджу частину і він не встиг відреагувати.

До приїзду "швидкої" та поліції перехожі підняли маршрутку та вивільнили з-під неї хлопчика. Дитину доправили до лікарні, однак врятувати життя хлопчика не вдалося.

Суд встановив, що водій проявив неуважність та при наближенні до нерегульованого пішохідного переходу не зменшив швидкість, щоб переконатись, що на переході немає пішоходів.

Чоловік визнав свою провину та заявив, що щиро шкодує про вчинене. Також відомо, що він відшкодував моральну шкоду. Батьки хлопчика наголосили, що не мають претензій до обвинуваченого та зазначили, що не заперечують, щоб чоловіка звільнили від відбування покарання з випробовуванням.

Суд призначив водієві покарання у вигляді п`яти років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки. Проте постановив звільнити його від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Львівщині у ДТП загинули двоє військових.

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