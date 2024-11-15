В ДТП во Львовской области попал автомобиль с военными, есть погибшие

фото: полиция

Сегодня, 15 ноября, утром на трассе "Киев — Чоп" возле села Ямпиль произошла авария, в которой погибли двое военнослужащих. Военный автомобиль столкнулся с грузовиком

Об этом сообщила представитель теруправления Государственного бюро расследований во Львове Татьяна Муравель, передает RegioNews.

Как рассказала представитель ведомства, предварительно было установлено, что военнослужащий, управлявший служебным автомобилем, выехал на обочину. Там он столкнулся с отбойником, а затем с грузовым автомобилем, двигавшимся по встречной полосе.

Водитель и пассажир военного автомобиля погибли на месте происшествия, еще один пассажир из этого автомобиля был госпитализирован. Также получил травмы водитель грузовика.

Сотрудники ГБР зарегистрировали уголовное производство. Назначен ряд экспертиз.

Напомним, смертельное ДТП произошло 13 ноября в Яворове во Львовской области. Погибла пенсионерка. Водителю грозит до восьми лет заключения.