На Львовщине грузовик насмерть переехал пешехода: водитель сбежал

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Смертельное ДТП произошло вечером 13 ноября на улице Мишуги в городе Радехов Шептицкого района. Потерпевший погиб на месте аварии

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 18:10 неустановленный автомобиль наехал на пешехода — 39-летнего местного жителя — и уехал с места аварии.

"От полученных в результате ДТП травм мужчина погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Впоследствии правоохранители установили, что наезд грузовиком DAF совершил 31-летний житель Тернопольской области. Водителя фуры уже задержали. Ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в селе Бедевля Тячевского района, на Закарпатье, 20-летний водитель Skoda Octavia насмерть сбил 17-летнего юношу и сбежал с места ДТП.

Ранее сообщалось, что в городе Златополь Харьковской области микроавтобус насмерть переехал двухлетнего ребенка.