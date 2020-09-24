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24 сентября 2020, 15:32 2

В Одессе задержали бандитов, которые силой забрали у жителя Кропивницкого почти миллион долларов

24 сентября 2020, 15:32 2
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Участникам организованной преступной группы сообщено подозрение в бандитизме
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Силовики установили лиц, причастных к нападению на жителя Кропивницкого, у которого силой забрали почти миллион долларов США. Участников группы задержали в Одессе.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.

Правоохранители провели обыски по месту постоянного и временного проживания участников ОПГ, в гараже и в автомобилях фигурантов.

По результатам обысков полицейские изъяли транспортное средство, который использовался сообщниками во время совершения уголовного правонарушения, а также оружие, денежные средства и другие вещественные доказательства.

В ходе досудебного расследования установлено, что преступная деятельность группы была направлена на завладение имуществом граждан с применением насилия или угрозой его применения, с использованием огнестрельного оружия и причинение потерпевшим материального ущерба.

В настоящее время четверым участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении по ст. 257 (Бандитизм), ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские Кировоградщины сообщили участникам организованной преступной группы подозрении в бандитизме в Конце февраля в...

Опубликовано Национальная полиция Украины Четверг, 24 сентября 2020 г.

Напомним, на Киевщине полиция задержала вооруженную банду, которая ограбила предпринимателя.

Одесса полиция вымогательство Кропивницкий банда Разбой
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