В Сумах разоблачили масштабную "схему" хищения бюджетных средств

"Схему" разработал местный депутат

"Схему" разработал местный депутат

Фото: Нацполиция

В Сухмах правоохранители разоблачили факт присвоения свыше 650 тысяч гривен бюджетных средств. "Схему" разработал один из депутатов Сумского городского совета в сговоре с частными предпринимателями.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию.

Так, в течение 2019-2020 годов правонарушители успели присвоить более 650 тысяч гривен.

Местный депутат организовал схему по хищению средств города путем привлечения подконтрольных ему частных организаций и лоббирования заключения с этими предприятиям договоров подрядных работ", - говорится в сообщении.

Исполнители определяя объемы необходимых строительных материалов сознательно завышали их цены, одновременно подыскивая более дешевые для реального применения на объектах.

Путем внесения заведомо недостоверных сведений в акты выполненных работ в части завышения стоимости использованных строительных материалов во время ремонтных работ на девяти объектах благоустройства и жилищного фонда г. Суммы фигурантами дела согласно заключений строительно-технических экспертиз было присвоено более 650 тысяч гривен.

Депутату горсовета г. Суммы и участникам противоправной деятельности сообщено подозрение о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве разоблачили "схему" хищения 20 млн гривен госсредств во время ремонта теннисных кортов.