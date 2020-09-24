15:59  24 сентября
Добкин обещает снять свою кандидатуру на выборах мэра Харькова, как только вернется Кернес
09:02  24 сентября
Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала уже 12 кандидатов, еще двум отказали
08:14  24 сентября
Ситуация на Донбассе: зафиксировано три нарушения со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2020, 15:39 4

В Сумах разоблачили масштабную "схему" хищения бюджетных средств

24 сентября 2020, 15:39 4
Читайте також українською мовою
"Схему" разработал местный депутат
"Схему" разработал местный депутат
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Сухмах правоохранители разоблачили факт присвоения свыше 650 тысяч гривен бюджетных средств. "Схему" разработал один из депутатов Сумского городского совета в сговоре с частными предпринимателями.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию.

Так, в течение 2019-2020 годов правонарушители успели присвоить более 650 тысяч гривен.

Местный депутат организовал схему по хищению средств города путем привлечения подконтрольных ему частных организаций и лоббирования заключения с этими предприятиям договоров подрядных работ", - говорится в сообщении.

Исполнители определяя объемы необходимых строительных материалов сознательно завышали их цены, одновременно подыскивая более дешевые для реального применения на объектах.

Путем внесения заведомо недостоверных сведений в акты выполненных работ в части завышения стоимости использованных строительных материалов во время ремонтных работ на девяти объектах благоустройства и жилищного фонда г. Суммы фигурантами дела согласно заключений строительно-технических экспертиз было присвоено более 650 тысяч гривен.

Депутату горсовета г. Суммы и участникам противоправной деятельности сообщено подозрение о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве разоблачили "схему" хищения 20 млн гривен госсредств во время ремонта теннисных кортов.

деньги кража полиция бюджет депутат
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц
Кто имеет шансы на власть в Одессе: новые спонсоры Труханова, темные лошадки "слуг" и внутривидовые бои в ОПЗЖ
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »