В рейтингах на Львовщине уверенно лидирует Порошенко – СОЦИС

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, за партию "Европейская солидарность" готовы отдать голоса почти 43%

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, за партию "Европейская солидарность" готовы отдать голоса почти 43%

Если бы выборы Президента проходили в ближайшее время, то за Петра Порошенко отдали бы голоса свыше 45,1% львовян.

Об этом свидетельствуют результаты опроса центра СОЦИС, передает RegioNews. 73% опрошенных считают, что события в Украине движутся в неправильном направлении. Позитивное отношение к президенту Порошенко выразили 47,2% опрошенных, отрицательное - 25,2%. Действующего главу государства Владимира Зеленского положительно оценивают только 18,2% опрошенных, 51,3% - отрицательно. Святослав Вакарчук получил 40% негативного отношения и 23,4% - положительного. Если бы выборы Президента происходили в ближайшее время, то за Порошенко отдали бы голоса более 45,1% львовян. За Владимира Зеленского – 11,1%, Анатолия Гриценко -8,1%, Игоря Смешко - 6,5%, Андрея Садового - 6%, Юлию Тимошенко - 4,6%, Святослава Вакарчука 4,4%, Олега Ляшко - 2,6%. Среди политсил безоговорочное лидерство имеет "Евросолидарность". Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, за нее готовы отдать голоса почти 43%. На втором месте "Голос" -12,5%. "Слуг народа" готовы поддержать 8%, "Самопомощь" - 7%, ВО "Свобода" - 5,5%, ВО "Батькивщина" 5.3%. На выборах в Львовского горсовета "Евросолидарность" готовы поддержать 29%, "Самопомощь" - 16%, "Голос" - 11%, ВО "Свобода" - 6,8%, "Украинскую Галицкую партию" - 6,3%. На шестом месте "Слуга народа", которую готовы поддержать 5,5%. Если бы выборы Львовского городского председателя состоялись в ближайшее воскресенье, то за Андрея Садового готовы проголосовать 35,7%, за кандидата от "Евросолидарности" Олега Синютку -14,4%, за кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского -14,1%. Напомним, если бы досрочные выборы в парламент состоялись в конце июня, барьер в 5% голосов избирателей смогли бы преодолеть четыре партии. Такие данные обнародовал Центр Разумкова.

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