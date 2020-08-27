Партия "Удар" выдвинула кандидата на должность председателя Львовской ОТГ
Политическая партия "УДАР" Виталия Кличко будет выдвигать кандидатом на должность главы Львовской ОТГ народного депутата Украины VIII созыва Оксану Юринец.
Об этом Юринец написала в Facebook, передает RegioNews.
Львов – европейский город и его жители заслуживают европейских условий жизни. Работая в Парламентской ассамблее НАТО и посещая разные города, я знаю на что Львов может претендовать", - отметила Юринец.
Также известно, что среди кандидатов от политической силы на выборах во Львове и области есть специалисты разных отраслей и направлений:
- известный культурный деятель, книгоиздатель, директор издательства "Априори" Юрий Николишин;
- педагог, директор Винниковской санаторной школы-интерната, действующая депутат Винниковского городского совета Лилия Свистович;
- молодежный лидер, мастер спорта Украины международного класса и чемпион Европы по каратэ Игорь Ступець;
- ученый, доктор филологических наук, профессор кафедры украинской фольклористики ЛНУ им. Ивана Франко Ярослав Гарасим;
- медик, врач-отоларинголог Первой городской клинической больницы им. Князя Льва София Куценко.
Напомним, Оксана Юринец народный депутат Украины VIII созыва (группа "УДАР"), председатель фракции "УДАР" во Львовском областном совете (2010-2014 гг.).
Одна из всего двух женщин, которые в 2014 году выиграли мажоритарные выборы в Украине, представляла в парламенте 117-ый избирательный округ Львова.
Работала в Комитете по вопросам европейской интеграции и возглавляла украинскую делегацию в Парламентской ассамблее НАТО.
Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что партия "Удар" будет участвовать в местных выборах 25 октября.