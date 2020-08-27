Партия "Удар" выдвинула кандидата на должность председателя Львовской ОТГ

Представлять политическую силу будет народный депутат Оксана Юринец

Представлять политическую силу будет народный депутат Оксана Юринец

Фото: Facebook

Политическая партия "УДАР" Виталия Кличко будет выдвигать кандидатом на должность главы Львовской ОТГ народного депутата Украины VIII созыва Оксану Юринец.

Об этом Юринец написала в Facebook, передает RegioNews.

Львов – европейский город и его жители заслуживают европейских условий жизни. Работая в Парламентской ассамблее НАТО и посещая разные города, я знаю на что Львов может претендовать", - отметила Юринец.

Также известно, что среди кандидатов от политической силы на выборах во Львове и области есть специалисты разных отраслей и направлений:

известный культурный деятель, книгоиздатель, директор издательства "Априори" Юрий Николишин;

педагог, директор Винниковской санаторной школы-интерната, действующая депутат Винниковского городского совета Лилия Свистович;

молодежный лидер, мастер спорта Украины международного класса и чемпион Европы по каратэ Игорь Ступець;

ученый, доктор филологических наук, профессор кафедры украинской фольклористики ЛНУ им. Ивана Франко Ярослав Гарасим;

медик, врач-отоларинголог Первой городской клинической больницы им. Князя Льва София Куценко.

Напомним, Оксана Юринец народный депутат Украины VIII созыва (группа "УДАР"), председатель фракции "УДАР" во Львовском областном совете (2010-2014 гг.).

Одна из всего двух женщин, которые в 2014 году выиграли мажоритарные выборы в Украине, представляла в парламенте 117-ый избирательный округ Львова.

Работала в Комитете по вопросам европейской интеграции и возглавляла украинскую делегацию в Парламентской ассамблее НАТО.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что партия "Удар" будет участвовать в местных выборах 25 октября.