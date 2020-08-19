Названа сумма, которую Украина потратит на местные выборы
В Кабмине заявили, что должен состояться прозрачный избирательный процесс
В Кабмине заявили, что должен состояться прозрачный избирательный процесс
Местные выборы являются завершающим этапом реформы децентрализации. На их проведение в октябре предусмотрено 2,3 млрд гривен.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Кабинета министров Украины, передает RegioNews.
"Планируем, что 25 октября должен состояться прозрачный избирательный процесс, чтобы люди получили своих представителей на местах", - сказал премьер-министр.
Ранее сообщалось, что Шмыгаль поручил подготовиться к безопасному проведению местных выборов.
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