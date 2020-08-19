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19 августа 2020, 15:06 4

Названа сумма, которую Украина потратит на местные выборы

19 августа 2020, 15:06 4
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В Кабмине заявили, что должен состояться прозрачный избирательный процесс
Фото из открытых источников
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Местные выборы являются завершающим этапом реформы децентрализации. На их проведение в октябре предусмотрено 2,3 млрд гривен.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Кабинета министров Украины, передает RegioNews.

"Планируем, что 25 октября должен состояться прозрачный избирательный процесс, чтобы люди получили своих представителей на местах", - сказал премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль поручил подготовиться к безопасному проведению местных выборов.

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