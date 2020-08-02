На Львовщине за взятку будут судить депутата местного совета
Депутат Дрогобычского городского совета, председателя постоянной комиссии по вопросам регулирования земельных отношений 27 мая этого года получила от местного жителя почти 80 тысяч грн неправомерной выгоды.
Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области, пишет Regionews.
За эти деньги чиновница обещала предоставить в частную собственность 944 кв м земли для индивидуального садоводства и повлиять на принятие решения о предоставлении разрешения на изготовление проекта землеустройства.
Однако, депутат была уличена прокурорами, следователями полиции и спецназовцами областного СБУ "на горячем".
Ее действия квалифицированы по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Женщине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На это время досудебное расследование завершено.
В случае доказательства вины, фигурантке может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.
Напомним, суд разрешил екснардепу Чорновол покидать пределы Киева и области.