На Львовщине за взятку будут судить депутата местного совета

Прокуроры направили обвинительный акт в суд

Прокуроры направили обвинительный акт в суд

Депутат Дрогобычского городского совета, председателя постоянной комиссии по вопросам регулирования земельных отношений 27 мая этого года получила от местного жителя почти 80 тысяч грн неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области, пишет Regionews.

За эти деньги чиновница обещала предоставить в частную собственность 944 кв м земли для индивидуального садоводства и повлиять на принятие решения о предоставлении разрешения на изготовление проекта землеустройства.

Однако, депутат была уличена прокурорами, следователями полиции и спецназовцами областного СБУ "на горячем".

Ее действия квалифицированы по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Женщине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На это время досудебное расследование завершено.

В случае доказательства вины, фигурантке может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

Напомним, суд разрешил екснардепу Чорновол покидать пределы Киева и области.