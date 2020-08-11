В Черкасской области директор предприятия присвоил более 2 млн гривен при ремонте дорог

Он закупил смеси низшего класса и стоимости

Он закупил смеси низшего класса и стоимости

Фото: flickr

В Черкасской области будут судить директора частной фирмы, который завладел почти 2,5 млн грн средств из бюджета при ремонте дороги в одном из городов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает RegioNews.

Досудебное расследование по этому делу закончилось и его отправили на рассмотрение в суд.

Обвиняемый в 2018 году, в ходе осуществления ремонтных работ, привлекая, как посредника, предприятие с признаками фиктивности, приобрел и использовал при ремонте дорожного покрытия асфальтобетонную смесь низшего класса и стоимости, чем это предусмотрено в проектной документации", - говорится в сообщении.

Он также указал ложные сведения в актах выполненных работ об использовании строительной смеси.

Во время досудебного расследования на имущество обвиняемого наложен арест и в целях возмещения причиненного преступлением ущерба процессуальным прокурором заявлено в суд гражданский иск в интересах городского совета", - добавили в прокуратуре.

Напомним, суд обязал "Укрзализныцю" погасить долги "Донецкой железной дороги" перед "Сбербанком".