Територія Львова може зрости вдвічі - Садовий
Упродовж 2 тижнів Львів очікує отримати рішення уряду щодо ОТГ. Завдяки децентралізації кількість населення міста зросте орієнтовно на 50 тисяч чоловік, а територія розшириться вдвічі.
Про це RegioNews інформує з посиланням на дані Львівської міської ради.
"Уже через тиждень-два очікуємо на рішення уряду щодо об’єднаної територіальної громади Львова. У разі позитивного рішення, це дасть можливість збільшити територію міста, фактично, вдвічі, та отримати близько 50 тисяч нових мешканців", — зазначив міський голова Андрій Садовий під час "онлайн-зустрічі" зі спеціальним посланником уряду Німеччини з питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні Георгом Мільбрадтом.
Наразі йдеться про орієнтовно 70% територій, на які розраховувало місто. Однак, на цьому міськрада Львова не зупинятиметься.
Садовий підкреслив, ситуація з тривалим карантином спричинить неабиякі економічні втрати для міста. Особливо постраждає малий бізнес. Йдеться про сотні мільйонів доларів збитків. У Львові запустили велику програму підтримки місцевого бізнесу. Наразі ситуація з коронавірусом у місті контрольована.
Нагадаємо, Львів поступово виходить з карантину: дозволили роботу літніх майданчиків, перукарень, непродуктових магазинів тощо.
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