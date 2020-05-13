Возле Львова задержали мужчину, который угрожал взорвать ресторан

В результате происшествия никто не пострадал

В результате происшествия никто не пострадал

В Винниках Львовской области правоохранители задержали 27-летнего львовянина, который закрылся в ресторане и угрожал взорвать гранату в помещении.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции во Львовской области.

В одно из заведений общественного питания в городе Винники зашел неизвестный мужчина, который заявил, что имеет с собой гранату и собирается взорвать ее. На то время в ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был внутри, вышли из помещения", - сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия, помимо полиции, работали взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели.

Оружия и боеприпасов при нем не было. В результате происшествия никто не пострадал.

Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения. Львовянину грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, ранее сообщалось, четверо вооруженных мужчин в балаклавах убили 49-летнего львов'янина.