В Харьковской инфекционке заканчиваются лекарства от коронавируса и свободные места в реанимационном отделении
В Харьковской областной инфекционной больнице необходимо пополнять запасы бесплатных препаратов для пациентов с коронавирусом, так как лекарства заканчиваются. Об этом в эфире программы "Теме дня" на Суспільному рассказал директор больницы Павел Нартов, передает RegioNews.
По его словам, весь первый месяц пандемии лекарства были, сейчас запасы необходимо пополнять. Отвечая на вопрос о том, за чей счет лечат сопутствующие заболевания у больных коронавирусом, директор больницы ответил, что есть и бесплатные лекарства, но и купленные за деньги пациентов.
Кроме того он рассказал, что в реанимационном отделении больницы на сегодняшний день - одно свободное кровать.
"В лечебные учреждения, в первую очередь, к нашему, поступают больные только с средне-тяжелой болезнью. Это свидетельствует о том, что у этих больных же пневмония, повышенная температура тела, и мы этих больных госпитализируют. И тяжелые больные. Тяжелые больные находятся у нас в реанимационном отделении. Реанимационное отделение рассчитано вообще, если мы работаем в обычном режиме, на шесть коек, а сейчас мы развернулись на 12 коек. Вот на сегодняшний день у нас в реанимационном отделении находится 11 больных ", - сообщил директор инфекционной больницы.
Нартов добавил, что учреждение имеет резерв, чтобы развернуть дополнительные места в случае поступления новых больных коронавирус.
"Смотрите, мы уже это планировали. Мы еще развернули, кроме 12 коек в реанимационном отделении, у нас еще есть третье диагностическое отделение, где у них также есть кислород. Там также 12 является мест, где можно поставить аппараты ШВЛ и еще в одном отделении в нас есть еще шесть. И вообще мы можем рассчитывать на 30 реанимационных коек ", - сказал директор.
По словам Нартова, больных другими инфекциями уже перевели в другие заведения.
Отметим, что по состоянию на утро, 30 апреля, в Харьковской области 249 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. За последние сутки в Харьковской области обнаружили 12 больных COVID-19.
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