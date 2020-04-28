В военном госпитале Харькова больные коронавирусом врачи не верят в диагноз
В Харьковской области в течение последних суток количество больных коронавирусом увеличилось на 25 человек. Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья, передает RegioNews.
Стоит отметить, что 14 случаев заражения вирусом зафиксировано в военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове.
Такие данные на 27 апреля в эфире программы "Тема дня" на "UA: Харьков" озвучил глава ХОГА Алексей Кучер.
Среди инфицированных – пять военнослужащих и девять врачей. По словам Кучера, медики не верят в свой диагноз, поэтому они получили разрешение от своего руководства отправить образцы на перепроверку в Киев.
"Почему они не верят? Потому что они говорят, к ним поступило два военных пенсионера, которые там содержались с острыми респираторными заболеваниями. Они с ними контактировали исключительно в костюмах, как они сообщают. А у них нашли подтверждение - наличие этой болезни. И распространение, если пошло от них, то врачи говорят, что они полностью были обеспечены одеждой, контактировали исключительно в средствах индивидуальной защиты - поэтому не понимают, как могла эта болезнь попасть", – пояснил Кучер.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки зафиксировано 401 новый случай заболевания.
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