Два летальных случая и 52 инфицированных COVID-19 обнаружили в Тернопольской области за последние сутки
Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 09:00 28 апреля в Тернопольской области 664 случаи COVID-19, 12 – летальных, 74 человек выздоровели. За сутки выявлено 52 новых случая инфицирования, двое человек скончались.
Об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook, передает RegioNews
- 175– жители Монастырисского района.
- 147– жители Кременецкого района.
- 69 – жители Шумского района.
- 61 – жители Бучацкого района.
- 47 – жители города Тернополя.
- 41 – жители Залещицкого района.
- 39 – жители Чертковского района.
- 23 – жители Козовского района.
- 12– жители Борщевского района.
- 10 – жители Теребовлянского района.
- 10– жители Лановецкого района.
- 8 – жители Збаражского района.
- 6 – жители Тернопольского района.
- 5 – жители Подгаецкого района.
- 5 – жители Гусятинского района.
- 2 – жители Бережанского района.
- 2 – жители Зборовского района.
- 2 – жители Подволочиского района.
Из-за резкого роста количества инфицированных в Кременецком районе установили контрольно-пропускные пункты. Такая ситуация связана с увеличением количества инфицированых COVID-19 не только в Почаеве, но и в различных населенных пунктах района. В связи с этим приняли решение о прекращении работы карантинных постов в городе Почаев, в место них обустроили два контрольно-пропускных пункта на въездах в Кременецкий район.
В Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.
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