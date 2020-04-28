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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
28 апреля 2020, 10:38 13

Два летальных случая и 52 инфицированных COVID-19 обнаружили в Тернопольской области за последние сутки

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28 апреля 2020, 10:38 13
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В области зафиксировано 664 случая инфицирования коронавирусом, 12 человек умерли
Фото из открытых источников
В области зафиксировано 664 случая инфицирования коронавирусом, 12 человек умерли

Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 09:00 28 апреля в Тернопольской области 664 случаи COVID-19, 12 – летальных, 74 человек выздоровели. За сутки выявлено 52 новых случая инфицирования, двое человек скончались.

Об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook, передает RegioNews

  • 175– жители Монастырисского района.
  • 147– жители Кременецкого района.
  • 69 – жители Шумского района.
  • 61 – жители Бучацкого района.
  • 47 – жители города Тернополя.
  • 41 – жители Залещицкого района.
  • 39 – жители Чертковского района.
  • 23 – жители Козовского района.
  • 12– жители Борщевского района.
  • 10 – жители Теребовлянского района.
  • 10– жители Лановецкого района.
  • 8 – жители Збаражского района.
  • 6 – жители Тернопольского района.
  • 5 – жители Подгаецкого района.
  • 5 – жители Гусятинского района.
  • 2 – жители Бережанского района.
  • 2 – жители Зборовского района.
  • 2 – жители Подволочиского района.

Из-за резкого роста количества инфицированных в Кременецком районе установили контрольно-пропускные пункты. Такая ситуация связана с увеличением количества инфицированых COVID-19 не только в Почаеве, но и в различных населенных пунктах района. В связи с этим приняли решение о прекращении работы карантинных постов в городе Почаев, в место них обустроили два контрольно-пропускных пункта на въездах в Кременецкий район.

В Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.


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