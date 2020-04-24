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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
24 апреля 2020, 12:08 5

Из-за карантина туристическая отрасль Львовской области оказалась в затруднении

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24 апреля 2020, 12:08 5
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Львовская область является крупнейшим туристическо-развлекательным и курортным регионом Западной Украины
Фото: Львовская ОГА
Львовская область является крупнейшим туристическо-развлекательным и курортным регионом Западной Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую облгосадминистрацию.

Карантин в Украине ввели 12 марта, а продлится он, как минимум, до 11 мая. На это время туристический рынок, который официально трудоустраивает во Львовской области 34,8 тысяч человек со средней заработной платой 5,2 тыс гривен, просто замер.

"Уже понятно, что на такой уровень доходов, который позволит хотя бы заплатить налоги и удержать персонал, отрасль не выйдет даже в июне. Мы должны помочь игрокам рынка туризма. Именно поэтому обращаемся с конкретными предложениями к правительству”, - говорит заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Холод.

Эксперты отрасли и управленцы предлагают внедрить кредитование для субъектов туристической отрасли и курортов под государственные гарантии. Ослабить ограничения в деятельности гостиниц, хостелов и после завершения карантина позволить принимать посетителей при соблюдении определенных условий.

А также предусмотреть средства для оздоровления медицинского персонала и лиц, пострадавших от болезни COVID-19, в санаторно-курортных комплексах Украины, в том числе - во Львовской области.

Напомним, во Львове создали перечень местных производителей, имеющих доставку. Кампания "Сделано во Львове" направлена на поддержку местного бизнеса в условиях карантина.

Читайте эксклюзив: Минус миллиард: Туристическая отрасль Львова подсчитывает убытки от карантина. Львов уже больше месяца живет в условиях карантина. С 16 марта в городе закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.


карантин Львов туризм Львовщина
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