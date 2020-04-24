Львовская область: задержали двух преступников, которые застрелили 49-летнего мужчину

Правоохранители задержали двух из четырех преступников, которые 22 апреля напали на двух мужчин в подъезде дома и застрелили одного из них

Фото: Полиция Львовской области

Правоохранители задержали двух из четырех преступников, которые 22 апреля напали на двух мужчин в подъезде дома и застрелили одного из них

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области. "Четверо злоумышленников с закрытыми балаклавами лицами напали на двух львовян. Они применили огнестрельное оружие, при этом один из пострадавших в возрасте 49-лет от полученных ранений скончался на месте происшествия, второй – 50-летний, получил ушибы. Злоумышленники завладели значительной суммой денег, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле", - рассказал глава полиции Львовской области полковник полиции Василий Вконский. Вооруженное нападение произошло в подъезде одного из домов на улице Академика Павлова во Львове 22 апреля. Уголовное производство правоохранители открыли по ч. 4 ст.187 (разбой) УК Украины и п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Во Львове и на территории области были введены полицейские спецоперации. За несколько часов правоохранители обнаружили автомобиль "Форд Мондео", который злоумышленники, убегая, оставили на улице Медовой Пещеры возле леса. Вскоре после обнаружения автомобиля полицейские задержали первого злоумышленника - ранее судимого 45-летнего львовянина, который во время нападения получил огнестрельное ранение в ногу. 23 апреля задержали одного из его подельников, также жителя Львова в возрасте 40 лет. Еще двое нападавших находятся в розыске – оперативные мероприятия продолжаются.

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