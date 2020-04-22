Львов: четверо вооруженных мужчин в балаклавах убили 49-летнего львовянина

Правоохранители разыскивают преступников, которые напали на двух местных жителей, убили одного из них и скрылись с места преступления на автомобиле Форд Мондео

Фото, видео: Игорь Зинкевич

Правоохранители разыскивают преступников, которые напали на двух местных жителей, убили одного из них и скрылись с места преступления на автомобиле Форд Мондео

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича в Facebook.

На ул. Академика Павлова, 6 произошло убийство, люди слышали выстрел.

22.04.2020 в 10:00 Пр Вул. Академика Павлова 6 - произошло, со слов людей убийство, слышали выстрелы. Сейчас полиция ввела... Опубликовано Igor Zinkevych Среда, 22 апреля 2020 г.

"Убили мужчину в подъезде дома, автомобиль ожидал жертву, в авто было 4 человека, обнаружены две гильзы на дороге", - сообщает Зинкевич.

Движение по улице для автомобилей перекрыто.

В полиции информацию подтвердили. Сообщили, что во Львове в результате вооруженного нападения погиб мужчина. В городе и на территории области введены полицейские операции для розыска и задержания злоумышленников, которые скрылись с места происшествия.

Сегодня, 22 апреля, около 10.00 на линию 102 поступило сообщение о стрельбе на улице Академика Павлова во Львове.

По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции, оперативники уголовного розыска, а также сотрудники других служб и подразделений.

Правоохранители предварительно установили, что в подъезде одного из домов несколько мужчин в балаклавах совершили вооруженное нападение на двух львовян. Злоумышленники применили огнестрельное оружие, при этом один из пострадавших, 49-летний львовянин, от полученных ранений скончался на месте происшествия. После этого нападавшие уехали с места происшествия на автомобиле, предположительно, "Форд" светлосерого цвета.

Во Львове и на территории области проводятся полицейские операции. К розыску и задержанию злоумышленников задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовской области. Решается вопрос правовой квалификации события.

Разыскивается автомобиль серебристого цвета Форд Mondeo. Всех, кто знает место нахождения авто или стал свидетелем преступления, просят сообщить на линию "102".

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