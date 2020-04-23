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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
23 апреля 2020, 22:30 14

В Хмельницкой области продавец супермаркета воровал деньги со счетов покупателей

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23 апреля 2020, 22:30 14
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С помощью специальных устройств человек копировал реквизиты карточных счетов покупателей, дублировал их и снимал средства. PIN-коды карточек он получал во время визуального наблюдения за их вводом на POS-терминале при покупке товара
С помощью специальных устройств человек копировал реквизиты карточных счетов покупателей, дублировал их и снимал средства. PIN-коды карточек он получал во время визуального наблюдения за их вводом на POS-терминале при покупке товара

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Сотрудники киберполиции Хмельницкой области разоблачили 23-летнего местного жителя, который с помощью спецоборудования опустошал банковские счета граждан.

Фигурант дела временно трудоустроился на должность продавца-консультанта в супермаркет. Мужчина заранее в сети Интернет приобрел устройства для считывания секретной информации с магнитных лент банковских карт (скиминговое оборудование) и осуществлял копирование реквизитов карточных счетов клиентов. PIN-коды доступа к карточным счетам клиентов он получал во время визуального наблюдения за тем, как покупатели вводили на POS-терминале соответствующие комбинации.

Впоследствии мужчина при помощи специального технического оборудования и программных средств записывал полученную банковскую информацию на пластиковые карты. Таким образом он дублировал банковские карточки граждан. После чего снимал деньги со счетов пострадавших в банкоматах Хмельницкой области.

Правоохранители провели обыски по адресам проживания и временного пребывания фигуранта. По результатам изъято скиминговое оборудование, энкодер, компьютерную технику, флеш-накопители, черновые записи и скомпрометированные карты. Изъятую технику направили на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 185 (Кража) и ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

По результатам экспертиз будет решаться вопрос об объявлении мужу подозрения. Устанавливаются все потерпевшие от его противоправной деятельности.


Хмельницкая область Хмельницкий криминал криминальное дело кража банки
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