В Хмельницкой области продавец супермаркета воровал деньги со счетов покупателей
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
Сотрудники киберполиции Хмельницкой области разоблачили 23-летнего местного жителя, который с помощью спецоборудования опустошал банковские счета граждан.
Фигурант дела временно трудоустроился на должность продавца-консультанта в супермаркет. Мужчина заранее в сети Интернет приобрел устройства для считывания секретной информации с магнитных лент банковских карт (скиминговое оборудование) и осуществлял копирование реквизитов карточных счетов клиентов. PIN-коды доступа к карточным счетам клиентов он получал во время визуального наблюдения за тем, как покупатели вводили на POS-терминале соответствующие комбинации.
Впоследствии мужчина при помощи специального технического оборудования и программных средств записывал полученную банковскую информацию на пластиковые карты. Таким образом он дублировал банковские карточки граждан. После чего снимал деньги со счетов пострадавших в банкоматах Хмельницкой области.
Правоохранители провели обыски по адресам проживания и временного пребывания фигуранта. По результатам изъято скиминговое оборудование, энкодер, компьютерную технику, флеш-накопители, черновые записи и скомпрометированные карты. Изъятую технику направили на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 185 (Кража) и ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.
По результатам экспертиз будет решаться вопрос об объявлении мужу подозрения. Устанавливаются все потерпевшие от его противоправной деятельности.
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