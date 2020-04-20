Минус миллиард: Туристическая отрасль Львова подсчитывает убытки от карантина

Львов уже больше месяца живет в условиях карантина. С 16 марта в городе закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок

Фото:city-adm.lviv.ua

Львов уже больше месяца живет в условиях карантина. С 16 марта в городе закрыты все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок

В этом Львов не отличается от других городов. И не только из-за этого непривычно пустыми стали улицы и площади центральной части города. На протяжении целого года здесь можно было видеть огромное количество туристов. Для их обслуживания в городе работали сотни отелей, хостелов, частных апартаментов и квартир, ресторанов, кафе, а также туристические агентства, сувенирные магазины. Львовяне уже начали жаловаться, что почти все заведения в центре города ориентированы на состоятельных туристов, а городская власть предоставляет им приоритет перед местными жителями.

В 2006 году действующий городской голова Андрей Садовый впервые победил на мэрских выборах. Тогда его лозунгом было "Львов открытый для мира". Новая городская власть сделала ставку на развитие туризма. Чтобы заинтересовать гостей чем-то еще, кроме архитектуры, во Львове начали проводить разнообразные фестивали: как гастрономические (сыра и вина, пампушек), так и культурные. Из них самым известным стал Leopolis Jazz Fest.

Leopolis Jazz Fest 2019: концерт на сцене в парке культуры в последний день фестиваля

Благодаря этому количество туристов во Львове ежегодно возростало. По данным управления туризма городского совета, в 2018 году Львов посетили 2,2 миллиона туристов, в 2019-м их было уже около 2,5 миллионов. При этом в прошлом году процент туристов из других городов Украины уменьшился с 43% до 35,7%, одновременно возросло количество путешественников из других стран. Больше всего Львов посетило граждан Польши (18,3%), Беларуси (6,6%), Турции (6,2%), Германии (5,4%). Также во Львов приезжали туристы из США (2,5%), Канады (1%) и Израиля (1%). Увеличилось количество визитеров из Литвы (2,7%), Франции (1%) и Австрии (1%).

В 2018 году городской бюджет Львова получил от туризма 151 млн грн, а в 2019 - 196 млн грн.

В этом Году Львов рассчитывал на большее количество туристов и, соответственно, еще более существенные поступления в бюджет.

"В прошлом году Львов посетило 2,5 миллиона гостей. В среднем один человек находился около трех дней и за день тратил $70-90. При этом, например, немецкие туристы иногда тратили в два-три раза больше. Эти деньги сначала идут в малый и средний бизнес, а уже оттуда в виде НДФЛ в бюджет. В прошлом году из НДФЛ, который уплачивали работники туристического бизнеса, Львов получил около 200 миллионов гривен. В этом году мы рассчитывали на гораздо большую сумму поступлений. В последние годы туризм рос, много новых ресторанов открывались, поэтому мы и в 2020-м прогнозировали рост. Сейчас, понятно, что во всем мире никакого туризма нет", - говорит заместитель городского председателя Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Чтобы помочь отелям и хостелам удержаться на плаву исполнительный комитет Львова временно отменил для них туристический сбор.

"В прошлом году город получил 10 млн грн этого сбора. Соответственно, можно говорить, что где-то около миллиона бюджет недополучит на время карантина. На конец апреля мы будем видеть наполнения бюджета и сориентируемся, сколько мы потеряли", - говорит Андрей Москаленко.

В департаменте экономического развития городского совета сейчас подсчитывать общие потери Львова от прекращения туризма не берутся.

"Это трудно сделать, потому что нужно еще учесть доходы бизнеса от посетителей. Предварительные расчеты – это миллиард гривен. Это потери не только городского бюджета, а в целом города", - говорит директор департамента экономического развития городского совета Ирина Кулинич.

Впрочем, некоторые потери можно посчитать уже сегодня.

"Если проанализировать среднедневные поступления от НДФЛ, а это главный налог, формирующий доходную часть городского бюджета, то они меньше чем в феврале более чем на 1 млн грн", - говорит Ирина Кулинич.

В мэрии не питают иллюзий относительно быстрого восстановления туризма после завершения карантина.

"Мы понимаем, что после завершения карантина для нас с точки зрения туризма будет новый вызов. Это будет время для внутреннего туризма, надеемся, что откроется соответствующая ниша, потому что средств у людей будет меньше, чтобы путешествовать за границу. Также делаем ставку на деловой туризм. Мы приняли решение о разработке антикризисной стратегии, маркетингового плана. Для нас это большое количество рабочих мест. В пиковые нагрузки это около 15% занятого населения Львова", - говорит Андрей Москаленко.

Уже на этой неделе городская власть начинает переговоры с представителями индустрии гостеприимства и туризма относительно того, какие антикризисные меры нужно будет принимать.

"Будем общаться с гостиницами, заведениями общественного питания, туристическими агентствами. Будем становить вопрос планирования событий, многие из которых не состоялось, и мы не знаем когда они смогут восстановиться. После завершения карантина можно будет планировать какие-то пиковые сезоны, ведь многие фестивалей отменили, или в ближайший период они будут перенесены. Мы понимаем, что и рекламные бюджеты, из которых финансируются много фестивалей и событий, компаниями будут сокращены", - объясняет Андрей Москаленко.

Он прогнозирует, что туристов будут заманивать скидками на услуги и всевозможными акциями, как это уже было после кризиса 2009 года, когда была запущена рекламная акция "Выходные во Львове за полцены", и кризиса 2014 года, когда действовала акция "Вдвое больше Львова". Тогда гости города, которые забронировали одни сутки в отеле, вторую получали бесплатно. В акции также принимали участие хостелы, заведения питания и туристические фирмы, которые тоже предоставляли скидки на свои услуги.