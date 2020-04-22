Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева

В Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней нет денег ни на медикаменты, ни на зарплату, ни на лабораторные исследования, ни на транспортировку трупов

Фото: Facebook

В Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней нет денег ни на медикаменты, ни на зарплату, ни на лабораторные исследования, ни на транспортировку трупов

Об этом написала на своей странице в Facebook главврач центра Светлана Федорова, передает RegioNews. По ее словам, в больницу не дошли деньги, за выделение которых проголосовали на сессии областного совета. Тем временем, как больница не знает где искать деньги, им приходится ежедневно готовить "гору бесполезных документов", которые от них требуют в штабах по ликвидации последствий ЧС. "Результаты ПЦР пациентам больницы продолжают выдаваться на 2- 3 сутки. Вчера утром, 21.04.20 отправили 4 образца, получили ответ на 3 сегодня. Где четвертый- добиться ответа не могу уже полдня. То, что в пресс-релизах пишется недостоверная информация, об этом писала-говорила, ноль реакции", - заявила она. Кроме того, сотрудники областного центра лечения инфекционных болезней вынуждены были сами грузить умершую пациентку от коронавируса. "Распоряжения Трайтли (Александра Трайтли - заместителя главы ОГА и по совместительству руководителя работ по ликвидации последствий ЧС – ред.) от 16.04.20 №20 прямо противоречат Постановлению главного санитарного врача №4 от 27.03.20, но это тоже никому не интересно. Умерших пациентов от коронавируса не должны грузить в машины медсестры и врачи реанимации и прочие медработники. И "руководитель медучреждения" не должен. И в мешки не медсестры реанимации пакуют (хотя нашим пришлось - ведь так наш главный областной распорядился). Для сведения главного – пакуют в морге (отделении патанатомии). А в морг доставляет- ритуальная служба. Она же – грузит", - написала она. Стоит отметить, что Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней стал одним из четырех медучреждений, где в области лечат больных коронавирусом. Кроме него, еще есть Первомайская центральная районная больница, городская больница № 1 и городской роддом № 1.

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