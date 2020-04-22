Николаевская область стала лидером по динамике распространения COVID-19
Об этом сообщается на сайте президента по итогам совещания президента Владимира Зеленского с представителями правительства и правоохранительных органов по преодолению эпидемии COVID-19, передает RegioNews.
"Сравнительно большое количество заболевших за последние сутки - 467 человек - может быть отголоском пасхальных праздников. По динамике распространения заболеваемости в лидеры выходит Николаевская область, где за сутки зафиксировали 41 новый случай", - сказано в сообщении.
Отметим, что по состоянию на 10:00 21 апреля в Николаевской области зарегистрировано 83 подтвержденных случаев COVID-19. Среди них 9 николаевцев. По состоянию на 10:00 22 апреля число заболевших коронавирусом в Николаевской области увеличилось до 99.
Кроме того, из зарегистрированных 99 подтвержденных случаев COVID-19 — 23 человека являются медицинскими работниками. Об этом сообщает управление охраны здоровья Николаевской ОГА.
Ранее сообщалось, что в Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней пожаловались, что у них нет денег ни на медикаменты, ни на зарплату, ни на лабораторные исследования, ни на транспортировку трупов
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