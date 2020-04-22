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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
22 квітня 2020, 13:18 22

Львів: четверо озброєних чоловіків у балаклавах убили 49-річного львів'янина

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22 квітня 2020, 13:18 22
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Правоохоронці розшукують злочинців, які напали на двох місцевих жителів, убили одного з них і втекли з місця злочину на автомобілі Форд Мондео
Фото, відео: Ігор Зінкевич
Правоохоронці розшукують злочинців, які напали на двох місцевих жителів, убили одного з них і втекли з місця злочину на автомобілі Форд Мондео

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича у Facebook.

На вул. Академіка Павлова 6 сталося вбивство, люди чули постріл.

22.04.2020 о 10:00 Пр Вул. Академіка Павлова 6 - відбулося, з слів людей вбивство, чули постріли. Наразі поліція ввела...

Опубліковано Igor Zinkevych Середа, 22 квітня 2020 р.

"Вбили чоловіка в під’їзді будинку, автомобіль очікував жертву, в авто було 4 чоловіка, виявлено дві гільзи на дорозі", - повідомляє Зінкевич.

Рух вулицею для автомобілів перекрито.

В поліції інформацію підтвердили. Повідомили, що у Львові внаслідок збройного нападу загинув чоловік. У місті та на території області введені поліцейські операції для розшуку та затримання зловмисників, котрі втекли з місця події.

Сьогодні, 22 квітня, близько 10.00 на лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Академіка Павлова у Львові.

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група Личаківського відділу поліції, оперативники карного розшуку, а також співробітники інших служб та підрозділів.

Правоохоронці попередньо встановили, що у під’їзді одного з будинків кілька чоловіків у балаклавах вчинили збройний напад на двох львів’ян. Зловмисники застосували вогнепальну зброю, при цьому один із потерпілих, 49-річний львівянин, від отриманих поранень помер на місці події. Після цього нападники поїхали з місця події на автомобілі, ймовірно, "Форд" світлосірого кольору.

У Львові та на території області проводяться поліцейські операції. До розшуку та затримання зловмисників задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Розшукується автомобіль срібного кольору Форд Mondeo. Усіх, хто знає місце знаходження авто або став свідком злочину просять сповістити на лінію "102".

Читайте також: На Рівненщині п’яний підпалив поліцейське авто, бо правоохоронці відмовилися з ним "відсвяткувати" Великдень. Поліцейські розпочали досудове розслідування за фактом умисного пошкодження службового авто.


кримінал Львів убивство кримінальна справа
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