Во Львове решили вопрос работы рынков

Во Львове после целого дня обсуждения все таки разрешили работу рынков до 16 часов 18 апреля

Фото: Львовский городской совет

Во Львове после целого дня обсуждения все таки разрешили работу рынков до 16 часов 18 апреля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

"Относительно рынков. Кратко - будут работать до субботы 16:00", - сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Мэр объяснил, что он провел беседы на эту тему с Премьер-министром Денисом Шмигалем и главным санитарным врачом Виктором Ляшко. Объяснил свою позицию: во Львове ввели жесткие санитарные требования на рынках и что на львовских рынках, на открытом воздухе, безопаснее, чем в супермаркетах.

В горсовете получили официальное разъяснение Ляшко о том, что его позиция относительно закрытия рынков является рекомендательной и решение за местными органами власти.

"Поэтому городская комиссия по чрезвычайным ситуациям только что приняла решение разрешить работу рынков во Львове до 16:00, субботы 18 апреля. После этого закрываем их до конца карантина - до 24 апреля", - пишет Садовый.

Сегодня утром городской комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение о запрете деятельности всех продуктовых рынков на территории Львова.

Утром мэр Львова заявил, что ожидает разъяснения правительства и главного санитарного врача в отношении работы рынков. Ведь из-за постановления Кабмина, главного санитарного врача, органы местного самоуправления не до конца понимают, как должны действовать в этих условиях. Перед Пасхой люди привезли на рынки много разнообразной продукции и стали заложниками неопределенной ситуации.

Напомним, в ВСУ второй летальный случай от коронавируса. Военный находился на стационарном лечении в реанимационном отделении и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Во Львовской области умер седьмой инфицированный COVID-19. В области зафиксировано 166 случаев заболевания коронавирусом.