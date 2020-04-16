Во Львове решили вопрос работы рынков
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
"Относительно рынков. Кратко - будут работать до субботы 16:00", - сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый.
Мэр объяснил, что он провел беседы на эту тему с Премьер-министром Денисом Шмигалем и главным санитарным врачом Виктором Ляшко. Объяснил свою позицию: во Львове ввели жесткие санитарные требования на рынках и что на львовских рынках, на открытом воздухе, безопаснее, чем в супермаркетах.
В горсовете получили официальное разъяснение Ляшко о том, что его позиция относительно закрытия рынков является рекомендательной и решение за местными органами власти.
"Поэтому городская комиссия по чрезвычайным ситуациям только что приняла решение разрешить работу рынков во Львове до 16:00, субботы 18 апреля. После этого закрываем их до конца карантина - до 24 апреля", - пишет Садовый.
Сегодня утром городской комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение о запрете деятельности всех продуктовых рынков на территории Львова.
Утром мэр Львова заявил, что ожидает разъяснения правительства и главного санитарного врача в отношении работы рынков. Ведь из-за постановления Кабмина, главного санитарного врача, органы местного самоуправления не до конца понимают, как должны действовать в этих условиях. Перед Пасхой люди привезли на рынки много разнообразной продукции и стали заложниками неопределенной ситуации.
Напомним, в ВСУ второй летальный случай от коронавируса. Военный находился на стационарном лечении в реанимационном отделении и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Во Львовской области умер седьмой инфицированный COVID-19. В области зафиксировано 166 случаев заболевания коронавирусом.
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