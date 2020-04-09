В Россию не экстрадировали члена исламской партии, который фигурирует в базе данных Интерпола

Деятельность "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Украине, как и в странах Европы и Северной Америки, не запрещена

Фото: Euroradio.fm

Деятельность "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Украине, как и в странах Европы и Северной Америки, не запрещена

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Прокуратуры Львовской области. По результатам экстрадиционной проверки Прокуратурой Львовской области составлено заключение об установлении обстоятельств, препятствующих выдаче одного из членов организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" компетентным органам Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности. Согласно данным Генерального секретариата Интерпола, члена исламской партии разыскивают правоохранительные органы РФ с 2017 года. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, которая в России признана террористической) УК Российской Федерации, которое он, по версии иностранных правоохранителей, совершал в период ноября с 2012 до мая 2015 года. Деятельность "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Украине не запрещена, а действия данного лица не являются преступными. Судами различных инстанций постановлено, что эта организация является международной исламской партией, которая декларирует исключительно мирные средства работы среди мусульман, не имеет военного крыла или вооруженных сторонников. Единственной страной, где "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" запрещена и признана "террористической организацией" является Россия. Организация вполне легально действует во всех демократических странах Европы и Северной Америки. Исключением является Германия, где запрещены публичные мероприятия партии, однако члены "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" не преследуются правоохранительными органами страны. Ведущие правозащитные организации мира, в частности, "Amnesty International", признают членов этой партии, осужденных к заключению в странах СНГ, политическими заключенными и решительно осуждают многочисленные факты пыток и внесудебных казней. Напомним, в результате обострение на Донбассе погиб украинский военный.

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