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15 апреля 2020, 10:37 4

Коронавирусом заболел 53-летний одесский врач

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15 апреля 2020, 10:37 4
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В Одесской области на коронавирус заболел 53-летний врач, который четко указал всех контактирующих лиц
Фото: unsplash
В Одесской области на коронавирус заболел 53-летний врач, который четко указал всех контактирующих лиц

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает Regionews.

Он сообщил, что в области на COVID-19 уже заболело 70 человек. За вчерашние сутки выявлено болезнь у врача. Эпидемиологам пациент назвал четкое количество контактных лиц для их изоляции.

"Медик, почувствовав себя плохо, действовал как настоящий профессионал: лечился амбулаторно, а затем по собственной инициативе сделал КТ легких, где было обнаружено пневмонию. После этого госпитализировался в отдельную палату и после поступления положительных анализов на коронавирус — был переведен в инфекционное отделение для дальнейшей изоляции и лечения", - написал Куцый.

Всего в Укриине количество заболевших коронавирусом возросло до 3764 больных, за сутки обнаружили 392 новых случая

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коронавирус карантин медики врачи Максим Куцый
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