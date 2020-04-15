Коронавирусом заболел 53-летний одесский врач
Об этом на своей странице в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает Regionews.
Он сообщил, что в области на COVID-19 уже заболело 70 человек. За вчерашние сутки выявлено болезнь у врача. Эпидемиологам пациент назвал четкое количество контактных лиц для их изоляции.
"Медик, почувствовав себя плохо, действовал как настоящий профессионал: лечился амбулаторно, а затем по собственной инициативе сделал КТ легких, где было обнаружено пневмонию. После этого госпитализировался в отдельную палату и после поступления положительных анализов на коронавирус — был переведен в инфекционное отделение для дальнейшей изоляции и лечения", - написал Куцый.
Всего в Укриине количество заболевших коронавирусом возросло до 3764 больных, за сутки обнаружили 392 новых случая
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