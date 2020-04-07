В Сумской области COVID-19 заразился 9-летний ребенок
Об этом сообщил глава города Николай Нога на личной Facebook-странице, передают RegioNews.
"Девочка проживает в семье, в которой данное заболевание было диагностировано ранее у одного из взрослых. Подтвержден также аналогичный диагноз у 35 летнего мужчины, который проживает в Шостке”. - написал Николай Нога.
Тем временем в Минздраве Украины сообщили, что новых случаев инфицирования COVID-19 в Сумской области за минувшие сутки не было. Так же речь идет о 51 случае заболевания атипичной пневмонией. Сумский областной лабораторный центр не опровергает, но и не подтверждает информацию о новом случае инфицирования.
Тем временем и.о. директора лабцентра Владимир Збаражский сообщил о том, что жительница Сум, у которой обнаружили коронавирус 25 марта, преодолела недуг. Повторный анализ не обнаружил в ее организме "китайского” вируса и через три дня женщина может покинуть медучреждение.
Напомним, что за минувшие сутки в Сумской области выявили два новых случая заболевания атипичной пневмонией. Это горожане из Конотопа и Казацкого. В общем на 6 апреля было известно о 51 случае инфицирования COVID-19 в регионе. Это жители Казацкого, Кролевца, Грузского, Духановки, Шостки, Ахтырки, Сум, Вишневого, Конотопа и Поповки.
Как писали RegioNews ранее, в Кривом Роге Днепропетровской области COVID-19 медики заподозрили у женщины на последней неделе беременности. В ночь на 7 апреля она родила.
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