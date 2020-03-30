Тернопольская область: 60 больных COVID-19, в реанимации месячный ребенок
Новых подтвержденных случаев COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 30 марта нет. Всего в области 60 больных, сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.
47 – жители Монастырисского района, из них 1 летальный случай.
9 – жителей Залещицкого района.
2 – жители города Тернополя, мужчины 55 и 62 лет.
1 – житель Тернопольского района.
1 – житель Кременецкого района.
В инфекционном отделении больницы одиннадцатилетний ребенок и ее мама с Монастырисского района, которых госпитализировали раньше. Двое детей 13 и 14 лет из Монастыриского района.
В реанимационном отделении больницы проходит лечение ребенок с Кременецкого района, которому 1,5 года. У нее подтвердили COVID-19. Состояние ребенка тяжелое с положительной динамикой. Вероятный источник инфицирования родственник, который вернулся из Польши.
Ребенок с Шумского района сейчас в реанимационном отделении с подозрением на COVID-19. Ребенку - 1 месяц и 10 дней. Предположительный источник заражения – родственник, который вернулся из-за границы. Состояние ребенка относительно удовлетворительное. Ей сделали лабораторное обследование, ждут результатов.
В Тернопольской больнице скорой помощи находится 5 больных COVID-19, еще два случая с подозрением на заболевание. В Тернопольской городской больнице №3 на изоляции трое тернополян, контактных с больными.
В Украине лабораторно подтверждено 480 случаев COVID-19. Всего зафиксировано 11 летальных случаев. 6 человек выздоровели.
В Тернопольской области на коронавирус заболел 21 медик.
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