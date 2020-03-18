Состояние больных коронавирусом жителей Киевщины удовлетворительное

Вчера, 17 марта, в Киевской области был официально зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса у 44-летнего человек из города Ирпень, который накануне побывал за границей. Днем ранее коронавирус обнаружили также у двух киевлян

Вчера, 17 марта, в Киевской области был официально зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса у 44-летнего человек из города Ирпень, который накануне побывал за границей. Днем ранее коронавирус обнаружили также у двух киевлян

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