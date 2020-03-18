Состояние больных коронавирусом жителей Киевщины удовлетворительное
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Моя Киевщина".
Как сообщила председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения Киевского областного совета Наталья Бигар, мужчину из Ирпеня госпитализировали в состоянии средней тяжести с подозрением на коронавирус.
После лабораторных исследований было установлено, что у пациента коронавирус +. Сейчас мужчина находится на стационарном лечении в инфекционном отделении Белоцерковской больницы №3.
Двое больных коронавирусом киевлян, у которых болезнь была обнаружена ранее, тоже лечатся.
Парень, который находился в контакте с умершей от коронавируса жительницей Житомирщины, сейчас находится в Александровской больнице столицы.
Другая больная, женщина, которая отдыхала на одном из курортов Франции, находится на самоизоляции дома, ее состояние удовлетворительное. За ней наблюдают медики.
Всего по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2).
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