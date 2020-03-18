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18 марта 2020, 11:12 6

Состояние больных коронавирусом жителей Киевщины удовлетворительное

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18 марта 2020, 11:12 6
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Вчера, 17 марта, в Киевской области был официально зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса у 44-летнего человек из города Ирпень, который накануне побывал за границей. Днем ранее коронавирус обнаружили также у двух киевлян
Вчера, 17 марта, в Киевской области был официально зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса у 44-летнего человек из города Ирпень, который накануне побывал за границей. Днем ранее коронавирус обнаружили также у двух киевлян

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Моя Киевщина".

Как сообщила председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения Киевского областного совета Наталья Бигар, мужчину из Ирпеня госпитализировали в состоянии средней тяжести с подозрением на коронавирус.

После лабораторных исследований было установлено, что у пациента коронавирус +. Сейчас мужчина находится на стационарном лечении в инфекционном отделении Белоцерковской больницы №3.

Двое больных коронавирусом киевлян, у которых болезнь была обнаружена ранее, тоже лечатся.

Парень, который находился в контакте с умершей от коронавируса жительницей Житомирщины, сейчас находится в Александровской больнице столицы.

Другая больная, женщина, которая отдыхала на одном из курортов Франции, находится на самоизоляции дома, ее состояние удовлетворительное. За ней наблюдают медики.

Всего по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2).

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