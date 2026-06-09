22:20  09 июня
В Киеве выбросили собаку из окна: животное погибло
21:55  09 июня
В Киевской области чиновник торговал бронированием от мобилизации
18:57  09 июня
В Киеве наркоделок прятал "соль" в детских игрушках для отправки по почте
UA | RU
UA | RU
09 июня 2026, 21:30

Россияне в Луганской области создают искусственный голод: в один из городов не завозят хлеб

09 июня 2026, 21:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На оккупированных территориях Луганской области россияне пытаются создать искусственный голод. В ОВА рассказали, что происходит

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА, передает RegioNews.

По словам Алексея Харченко , в Рубежном россияне пытаются создать искусственный голод. Все поставщики вдруг отказались завозить хлеб в город. При этом в других населённых пунктах такой ситуации нет. То есть россияне целенаправленно избрали Рубежное.

"Более того, за четыре года оккупации захватчики даже не пытались возобновить работу местных пекарен, потому что есть указание продвигать продукцию хлебозавода из Луганска", – говорит Алексей Харченко.

Напомним, на оккупированных территориях Запорожской области россияне усиливают слежку за населением. В общественных местах планируется установка новых камер. В частности, на центральных улицах, возле административных построек, на остановках общественного транспорта и площадях. Официально это объясняют "повышением безопасности".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Луганщина оккупированные территории россияне
Россияне нанесли комбинированный удар по общине на Сумщине, есть погибший
08 июня 2026, 18:59
Россияне нанесли удары кабе по Харьковской области: уничтожены амбулатория и дом культуры
08 июня 2026, 15:54
Последствия ударов по Сумщине: спасатели ликвидировали пожары в Березовской и Буринской общинах
05 июня 2026, 22:55
Все новости »
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Массированный удар по Днепропетровщине: семь раненых и десятки вражеских атак
09 июня 2026, 22:22
В Киеве выбросили собаку из окна: животное погибло
09 июня 2026, 22:20
В Киевской области чиновник торговал бронированием от мобилизации
09 июня 2026, 21:55
Атаки дронов и артиллерии: В Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали четверо гражданских
09 июня 2026, 21:50
Появилось видео, как украинская авиация разбивает врага в оккупированных Олешках
09 июня 2026, 21:38
В Прикарпатье мужчина купил несуществующее авто за почти полмиллиона
09 июня 2026, 20:55
"Бавовна" на трех направлениях: ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и ударили по пунктам управления
09 июня 2026, 20:45
Суд отказал прокурорам в домашнем аресте для Виталия Шабунина
09 июня 2026, 20:27
Оккупанты ударили дроном по автомобилю на Харьковщине, есть жертвы
09 июня 2026, 19:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Ягун
Юрий Бутусов
Все блоги »