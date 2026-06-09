Россияне в Луганской области создают искусственный голод: в один из городов не завозят хлеб

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Об этом сообщил начальник Луганской ОВА, передает RegioNews.

По словам Алексея Харченко , в Рубежном россияне пытаются создать искусственный голод. Все поставщики вдруг отказались завозить хлеб в город. При этом в других населённых пунктах такой ситуации нет. То есть россияне целенаправленно избрали Рубежное.

"Более того, за четыре года оккупации захватчики даже не пытались возобновить работу местных пекарен, потому что есть указание продвигать продукцию хлебозавода из Луганска", – говорит Алексей Харченко.

Напомним, на оккупированных территориях Запорожской области россияне усиливают слежку за населением. В общественных местах планируется установка новых камер. В частности, на центральных улицах, возле административных построек, на остановках общественного транспорта и площадях. Официально это объясняют "повышением безопасности".