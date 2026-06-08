Россияне нанесли удары кабе по Харьковской области: уничтожены амбулатория и дом культуры

Фото: Олег Синегубов, начальник Харьковской ОГА

Российские войска 8 июня нанесли удары управляемыми авиабомбами по Золочевской общине Харьковской области. В результате атаки пострадавших нет, однако зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Писаревка в результате вражеского удара полностью уничтожены дом культуры и амбулатория. Также повреждено административное здание и три частных жилых дома.

В селе Рясное из-за обстрела повреждения получили четыре частных дома, магазин и заведение здравоохранения.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Последствия атаки уточняются.

Напомним, что за прошедшие сутки российские удары получили город Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области . В результате обстрелов пострадали 5 человек.