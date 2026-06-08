Россияне нанесли удары кабе по Харьковской области: уничтожены амбулатория и дом культуры
Российские войска 8 июня нанесли удары управляемыми авиабомбами по Золочевской общине Харьковской области. В результате атаки пострадавших нет, однако зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в селе Писаревка в результате вражеского удара полностью уничтожены дом культуры и амбулатория. Также повреждено административное здание и три частных жилых дома.
В селе Рясное из-за обстрела повреждения получили четыре частных дома, магазин и заведение здравоохранения.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Последствия атаки уточняются.
Напомним, что за прошедшие сутки российские удары получили город Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области . В результате обстрелов пострадали 5 человек.