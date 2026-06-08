Россияне нанесли комбинированный удар по общине на Сумщине, есть погибший
Российские военные 8 июня убили пожилого мужчину, передвигавшегося велосипедом в Середино-Будской общине Сумской области
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews .
"Враг нанес комбинированный удар по Середино-Будской общине: россияне обстреляли общину из миномета и атаковали беспилотниками. В результате вражеской атаки погиб 71-летний местный житель, который передвигался по велосипеду. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
Григоров проинформировал, что последствия вражеской атаки уточняются.
Напомним, что 8 июня утром в Конотопе в результате удара россиян по многоэтажке погибла пожилая женщина.
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