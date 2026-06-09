11:46  09 червня
У Києві затримали чоловіка, який зберігав вдома гранату та підривачі
10:23  09 червня
На Волині жінка звернулася до лікарів через "рух під шкірою" – виявили гельмінта
09:23  09 червня
Посеред вулиці та на даху 14-поверхівки: на Одещині знешкодили нерозірвані "шахеди"
UA | RU
UA | RU
09 червня 2026, 21:30

Росіяни на Луганщині створюють штучний голод: в одне з міст не завозять хліб

09 червня 2026, 21:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На окупованих територіях Луганської області росіяни намагаються створити штучний голод. У ОВА розповіли, що відбувається

Про це повідомив начальник Лугансьткої ОВА, передає RegioNews.

За словами Олексія Харченка, у Рубіжному росіяни намагаються створити штучний голод. Зазначається, що всі постачальники раптом відмовились завозити хліб до міста. При цьому в інших населених пунктах такої ситуації немає. Тобто, росіяни цілеспрямовано обрали Рубіжне.

"Більш того, за чотири роки окупації загарбники навіть не намагалися відновити роботу місцевих пекарень, бо є вказівка просувати продукцію хлібозаводу з Луганська", - говорить Олексій Харченко.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області росіяни посилюють стеження за населенням. У громадських місцях планують встановлення нових камер. Зокрема, на центральних вулицях, біля адміністративних будівель, на зупинках громадського транспорту та площах. Офіційно це пояснюють "підвищенням безпеки".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Луганщина окуповані території росіяни
Росіяни завдали комбінованого удару по громаді на Сумщині,є загиблий
08 червня 2026, 18:59
Росіяни вдарили КАБами по Харківщині: знищено амбулаторію та будинок культури
08 червня 2026, 15:54
Наслідки ударів по Сумщині: рятувальники ліквідували пожежі у Березівській та Буринській громадах
05 червня 2026, 22:55
Всі новини »
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
З’явилося відео, як українська авіація розбиває ворога в окупованих Олешках
09 червня 2026, 21:38
На Прикарпатті чоловік купив неіснуюче авто за майже півмільйона
09 червня 2026, 20:55
"Бавовна" на трьох напрямках: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів та ударили по пунктах управління
09 червня 2026, 20:45
Суд відмовив прокурорам у домашньому арешті для Віталія Шабуніна
09 червня 2026, 20:27
Окупанти вдарили дроном по автівці на Харківщині, є жертви
09 червня 2026, 19:59
Удар по Харкову: БпЛА пошкодили будинок та автівку, є постраждалі
09 червня 2026, 19:47
Кривавий конфлікт на Львівщині: чоловік жорстоко побив перехожого, зламавши йому череп
09 червня 2026, 19:20
У Києві наркоділок ховав "сіль" у дитячих іграшках для відправки поштою
09 червня 2026, 18:57
На Чернігівщині п’яний військовий СЗЧ влаштував стрілянину з вікна власного будинку
09 червня 2026, 18:36
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Ягун
Юрій Бутусов
Всі блоги »