Росіяни на Луганщині створюють штучний голод: в одне з міст не завозять хліб
На окупованих територіях Луганської області росіяни намагаються створити штучний голод. У ОВА розповіли, що відбувається
Про це повідомив начальник Лугансьткої ОВА, передає RegioNews.
За словами Олексія Харченка, у Рубіжному росіяни намагаються створити штучний голод. Зазначається, що всі постачальники раптом відмовились завозити хліб до міста. При цьому в інших населених пунктах такої ситуації немає. Тобто, росіяни цілеспрямовано обрали Рубіжне.
"Більш того, за чотири роки окупації загарбники навіть не намагалися відновити роботу місцевих пекарень, бо є вказівка просувати продукцію хлібозаводу з Луганська", - говорить Олексій Харченко.
Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області росіяни посилюють стеження за населенням. У громадських місцях планують встановлення нових камер. Зокрема, на центральних вулицях, біля адміністративних будівель, на зупинках громадського транспорту та площах. Офіційно це пояснюють "підвищенням безпеки".