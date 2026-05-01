Российская армия 1 мая нанесла удар беспилотниками по Житомирской области, в частности по областному центру

Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews .

"Враг вновь атаковал Житомирщину. В частности, под удар вражеских беспилотников попал центр Житомира и другие населенные пункты области. Повреждено нежилое помещение, спортивную и образовательную инфраструктуру. На местах ударов возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы благодаря профессиональным действиям спасателей", - сообщил Бунечко.

По его словам, в результате атаки пострадавших нет.

Продолжаются восстановительные работы и следственные действия.

Напомним, что в результате вражеского обстрела Ровенской области 1 мая ранения получили пять человек, четверо из которых находятся в больнице.