16 марта 2026, 07:39

СБУ задержала работника НАБУ возле Сум: что говорят в спецслужбе

16 марта 2026, 07:39
Фото: из открытых источников
На блокпосте при въезде в Сумы Служба безопасности задержала сотрудника Национального антикоррупционного бюро. В спецслужбе пояснили, что действовали в соответствии с установленными алгоритмами проверки подозрительных лиц

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина является выходцем из временно оккупированных территорий. Он не назвал место работы и в подтверждение личности показал только страницу мобильного приложения "Дия".

Кроме того, во время проверки его контактов были обнаружены российские номера телефонов.

В спецслужбе подчеркнули, что во время полномасштабной войны сотрудники СБУ круглосуточно обеспечивают контрразведывательный режим в прифронтовых регионах, в том числе на сумском направлении. Именно поэтому была инициирована усиленная проверка работника НАБУ.

В СБУ подчеркнули, что действовали исключительно в рамках действующего законодательства и в соответствии с процедурами по обеспечению безопасности гражданских и военных.

"Любые манипуляции по этому поводу недопустимы", – добавили в спецслужбе.

Напомним, 15 марта в Национальном антикоррупционном бюре заявили о безосновательном задержании их сотрудника. Он находился в городе при исполнении служебных полномочий в рамках официального расследования.

война НАБУ СБУ задержание Сумы проверка документов прифронтовые территории сотрудник
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
