СБУ задержала работника НАБУ возле Сум: что говорят в спецслужбе

На блокпосте при въезде в Сумы Служба безопасности задержала сотрудника Национального антикоррупционного бюро. В спецслужбе пояснили, что действовали в соответствии с установленными алгоритмами проверки подозрительных лиц

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что мужчина является выходцем из временно оккупированных территорий. Он не назвал место работы и в подтверждение личности показал только страницу мобильного приложения "Дия".

Кроме того, во время проверки его контактов были обнаружены российские номера телефонов.

В спецслужбе подчеркнули, что во время полномасштабной войны сотрудники СБУ круглосуточно обеспечивают контрразведывательный режим в прифронтовых регионах, в том числе на сумском направлении. Именно поэтому была инициирована усиленная проверка работника НАБУ.

В СБУ подчеркнули, что действовали исключительно в рамках действующего законодательства и в соответствии с процедурами по обеспечению безопасности гражданских и военных.

"Любые манипуляции по этому поводу недопустимы", – добавили в спецслужбе.

Напомним, 15 марта в Национальном антикоррупционном бюре заявили о безосновательном задержании их сотрудника. Он находился в городе при исполнении служебных полномочий в рамках официального расследования.